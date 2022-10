Quali nuovi strumenti dovranno essere usati per coinvolgere le nuove generazioni e farle appassionare ai 90 minuti di gioco e oltre? Sarà più importante la squadra/brand o il calciatore/personaggio nel riuscire a coinvolgere i fans? A queste e altre domande risponderà anche l'ad sport dell'Inter Beppe Marotta nel corso dell'evento Brave New Sport, organizzato da Infront Italy e in programma domani dalle ore 15 presso la sala Buzzati della Fondazione Corriere della Sera a Milano. Insieme a Marotta interverranno anche Umberto Gandini, presidente della Lega Basket Serie A, e il campione olimpico Filippo Tortu.