Nel corso di un'intervista a TV Play, Pietro Lo Monaco, uno dei più esperti dirigenti del calcio italiano, è tornato a parlare di quell'ormai famoso confronto verbale a distanza con José Mourinho, evidenziando come in base a quanto accade oggi a suo dire aveva ragione: "Mi sembra di averci visto giusto allora, ho detto quello che i fatti facevano vedere. Ho detto che per fare l’allenatore ci vogliono tante prerogative. Mourinho eccelle nel levare la pressione ai giocatori, nella capacità di motivare. Ma come capacità di esprimere lavoro in campo, è un asino. De Zerbi, Spalletti, Sarri sono allenatori che esprimono lavoro in campo, lui non lo è".

Poi il confronto su un altro allenatore che si è seduto e diede tutt'ora sulla panchinaa dell'Inter: "Inzaghi è sottostimato a torto. Se guardate la sua storia ha sempre vinto qualcosa. Non è appariscente ma è capace di lavorare. O arriva in fondo alle competizioni o le vince. Mourinho è un problema per la Roma. Gli hanno dato carta bianca. Inorridisco nel vedere Renato Sanches alla Roma. Ha fatto il giro del mondo. Se lo è portato ovunque. La Roma ha bisogno di altro, di prendere giocatori integri. Dybala è un vaso di vetro. Lukaku ha mille punti interrogativi. Belotti pronti via e segna, e loro prendono l’iraniano e Lukaku. Se non è confusione questa".