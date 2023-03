Pietro Lo Monaco, ex ad del Catania, parlando a proposito di oriundi ha ricordato ai microfoni di Radio Napoli Centrale quando cedette all'Inter i due fratelli Valentin e Franco Carboni, all'epoca militanti nel vivaio etneo: "Qualche anno fa, diedi due ragazzini all’Inter, i fratelli Carboni. Il più piccolo del 2005 è un talento, hanno cominciato a giocare nelle giovanili italiane, l’Argentina ha convocato Valentin in Nazionale maggiore non appena ha fiutato il talento. Mateo Retegui? Accettabile, ma i crack sono un’altra cosa".