Robert Lewandowski ha ricevuto quest'oggi la sua seconda Scarpa d'Oro della carriera, per essere stato miglior cannoniere della stagione 2021-2022. Nella cerimonia di premiazione, l'attaccante polacco si è detto contento della scelta di approdare al Barcellona in estate: "Sono molto felice di essere qui. Orgoglioso di appartenere a un club che è più di un club. Stiamo facendo grandi cose e sono convinto che il prossimo anno sarà molto buono per noi . Dobbiamo essere pazienti perché siamo in un periodo di costruzione e adattamento. In campionato stiamo facendo bene e in Champions sono stati fatti degli errori che ci hanno fatto andare fuori. Ma partite come quella del Mestalla o contro l'Osasuna dimostrano che la squadra ha fiducia e tanta voglia di vincere. E ce la faremo".