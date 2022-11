Clima teso tra i club della Lega Serie A. Come riporta Calcio e Finanza, sette società - Napoli, Roma, Juventus, Inter, Milan, Fiorentina e Monza - hanno lasciato la sede di via Rosellini, a Milano, prima dell'inizio della riunione odierna, mentre i dirigenti del Torino non si sono nemmeno presentati. La riunione è cominciata in ritardo con dodici società presenti, numero legale minimo per dare il via alle operazioni.