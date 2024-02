Via del Mare già gremito per la partita di domenica del Lecce di Roberto D'Aversa contro l’Inter. I biglietti messi in vendita questa mattina sono stati polverizzati in poche ore. L'Ufficio biglietteria del club giallorosso ha fatto sapere che dalle ore 12 di domani saranno messi in vendita sul circuito abilitato Vivaticket (online e punti vendita abilitati) i biglietti dei posti “a ridotta visibilità” di tutti i settori dello stadio, a eccezione del Settore Distinti Sud-Est (già sold out). Tutto esaurito anche il Settore Ospiti, con 1.075 tifosi interisti che prenderanno posto.