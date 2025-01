Il b fa visita al Parma dopo le due sconfitte consecutive contro Cagliari e Inter. Due ko che sono però maturati in maniera diversa secondo Marco Giampaolo, protagonista in conferenza stampa alla vigilia del match contro i ducali: "Sono state partite diverse. Con l'Inter, al netto dei due errori tecnici che hanno portato ai primi due gol, la squadra ha fatto la prestazione di coraggio che doveva fare. Poi tra noi e l'Inter ci sono delle categorie di differenza ma questo va messo in conto. Ma Cagliari e Inter sono due sconfitte che hanno una matrice diversa".

"Il Parma è una squadra di qualità, diversa per caratteristiche rispetto alla nostra, più simile a Como e Venezia - aggiunge l'allenatore dei salentini -. Ci aspetta una partita tosta, dobbiamo farci trovare pronti. Questa partita ci misurerà dal punto di vista caratteriale e psicologico. Io sono abituato a giudicare le prestazioni, molte volte il risultato è bugiardo. Il Lecce deve sempre cercare di fare la prestazione, al netto degli errori tecnici".