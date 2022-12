Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Baroni, tecnico del Lecce, traccia un bilancio di questa prima parte di stagione dei salentini. Dove si sono messi in evidenza diversi giovani interessanti: "La strategia del club è questa. I soldi non sono tanti e si sa. Si punta sui giovani, ma soprattutto alla base ci sono coraggio e idee. Abbiamo cercato di creare un gruppo che mettesse tanta partecipazione. Abbiamo bruciato i tempi. Se penso alla prima giornata con l’Inter in cui abbiamo perso all’ultimo secondo. Banda era appena atterrato, Baschirotto era stato inventato da centrale la mattina".