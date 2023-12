Tornano in campo le Inter Legends, e lo fanno in uno scenario dal quale mancano da tantissimo tempo: il prossimo marzo, i giocatori simbolo del club nerazzurro andranno a giocare a Batumi, in Georgia, Lnell'ambito di 'Legend Series', un progetto nato in Georgia con l'intento di celebrare il calcio attraverso la partecipazione delle figure che hanno fatto grande questo sport. Garantita la presenza del Vice President Javier Zanetti, Luis Figo, Marco Materazzi ed Esteban Cambiasso, assieme ad altri giocatori che hanno contribuito alla storia del Club. Si tratterà di una sfida amichevole con storici giocatori georgiani, tra i quali la leggenda del calcio locala Shota Arveladze, Levan Kobiashvili, Giorgi Kinkladze e Temur Ketsbaia.

Alessandro Antonello, CEO nerazzurro, presenta così l'appuntamento: “Siamo entusiasti di tornare in Georgia, dove l'Inter non scende in campo dagli Anni Settanta. Questo incontro è una grande opportunità: le nostre Legend affronteranno grandi campioni della storia georgiana, inoltre rappresenta un momento per rafforzare il legame tra i nostri due paesi. Eventi sportivi come questo catalizzano l'attenzione anche delle nuove generazioni, oltre a quella di tutti coloro che in passato hanno potuto ammirare questi grandi campioni.”