"In momenti come questi, dopo una sconfitta come nella partita di ieri, ci vorrà il gruppo, che sicuramente verrà fuori", ha assicurato Nicolò Rovella, intervenuto ai canali ufficiali della Lazio, dopo il brutto e pesante ko di ieri contro l'Inter. "Serate come quella di questa sera, dove siamo tutti insieme, ci faranno bene. Vogliamo ripartire a cominciare già dalla partita di Lecce. So bene cosa voglio nel 2025 ma per ora non voglio dirvelo. Se accadrà ve lo dirò".