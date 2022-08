Arrivano possibili buone notizie per i tifosi interisti che vogliono assistere, venerdì 26 agosto, alla partita contro la Lazio all'Olimpico. I tagliandi del settore ospiti sono andati in fumo in poco tempo e allora il club biancoceleste, si legge in una nota sul sito ufficiale, sta programmando di aprire le vendite del settore della Curva Sud dedicata a Tommaso Maestrelli con queste modalità: