Nel giorno del suo 33esimo compleanno, Ciro Immobile parla ai microfoni di Lazio Style Channel esprimendosi anche sulla corsa per la qualficazione alla prossima Champions League: "Siamo stati molto lucidi nelle ultime settimane, abbiamo parlato molto e ci siamo detti di non mollare dopo l'Atalanta e di non esaltarci dopo la vittoria di ieri. La classifica è molta corta, ogni partita è fondamentale. Il fatto di avere giocatori da tanto tempo qui è sicuramente un punto di forza.

Siamo una famiglia, chi sta bene qui non vuole andare via. Negli ultimi anni abbiamo lavorato bene e in questo il cambio di allenatore è servito perché era necessario aprire un nuovo ciclo". Chissà se le parole del bomber campano non siano rivolte a chi, come Francesco Acerbi, quest'estate ha deciso di andare via dalla Capitale...