I cantieri all'interno dello stadio Franchi, dove le ruspe proseguono nel lavoro di demolizione dei vecchi spalti, continuano a destare malumore nella dirigenza e proprietà della Fiorentina Come riporta il quotidiano La Nazione, i rappresentanti dei club e quelli del Comune continuano a lavorare insieme per trovare una soluzione e rendere più accettabile il colpo d’occhio che i grandi cantieri nello stadio cittadino restituiscono ogni volta che si gioca una partita al Franchi. Per questo motivo, c'è in progetto l'idea di installare un maxi pannello che nasconda agli spettatori ruspe e transenne.

I problemi non mancano, a partire dagli spazi che tra confine del campo di gioco, spazi pubblicitari e inizio del cantieri sono assai risicati. I tecnici del Comune hanno però già effettuato un sopralluogo in questi giorni e la stessa Fiorentina sarebbe entrata in azione con forza per trovare una soluzione. La copertura insomma dovrebbe essere questione di settimane e, anche se nessuno si sbilancia nel confermarlo ufficialmente, potrebbe essere già realizzata per la sfida del prossimo 1° dicembre contro l'Inter.