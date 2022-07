Ezequiel Lavezzi e l'Inter, per svariate sessioni di calciomercato, sono andati sempre a braccetto a livello mediatico, ma il matrimonio sportivo alla fine non si è mai celebrato. Il motivo lo ha spiegato El Pocho ai colleghi di Fanpage.it: "Sono stati tanti i momenti in cui avrei potuto andare in un club italiano diverso dal Napoli, non è mai successo perché ho deciso di non giocare in squadre italiane che non fossero gli azzurri. Ho avuto la possibilità e non l’ho mai fatto per rispetto della gente che mi ha amato lì".