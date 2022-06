Durante l'intervento a Radio Anch'io Lo Sport a Beppe Marotta è stato chiesto se Lautaro Martinez rischia di fare lo stesso percorso di Lukaku un anno fa: chiudere l'esperienza interista a fronte di una super offerta da un altro club. Un'eventualità che il dirigente sembra escludere. "Abbiamo il nostro target di riferimento, che significa chiudere in attivo la campagna trasferimenti e contenere i costi dei salari - ha risposto l'ad in premessa -. E' nostro interesse mantenere una squadra forte perché è nella storia del club. Riteniamo in quest'ottica che Lautaro sia indispensabile per proseguire in questi obiettivi".