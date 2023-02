Dopo aver deciso anche il derby con un’incornata, Lautaro Martinez analizza l’1-0 rifilato dall’Inter al Milan anche ai microfoni di Sky Sport: "Al Mondiale mi sono un po’ bloccato per i problemi alla caviglia, ma adesso è sistemata e sono contento di dare una mano ai compagni e a tutta la gente", esordisce il Toro.

Credi ancora nello scudetto?

"Ci sono tantissimi punti che ci separano dal Napoli ma faremo la nostra corsa sperando che il Napoli perda punti".

Vi aspettavate un Milan così preoccupato? I tuoi movimenti cambiano tra Dzeko e Lukaku?

"Sulla prima, si parlava tanto del modulo del Milan ma noi eravamo concentrati su di noi. Anche in Supercoppa si è vista un’Inter protagonista e anche oggi l’abbiamo dimostrato. Io sono pronto a tutto, a giocare con uno, due o tre attaccanti. A Edin piace scendere a giocare, a Romelu devo girare più intorno ma per me cambia poco".