Al fianco di Davide Frattesi, Lautaro Martinez si presenta ai microfoni di Sky Sport per l'intervista flash dal campo dopo il gol e l'assist messi a referto in Lecce-Inter 0-4: "Io lavoro ogni giorno per dare una mano alla squadra - le parole del Toro -. Il momento difficile è passato, ora cerco di dare il massimo, di aiutare i compagni e fare quello che dice il mister. L'Inter deve sempre fare tre punti, oggi sono arrivati e sono contento".