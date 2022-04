"Cerco sempre di prendere la porta, oggi per fortuna ho fatto due bei gol, ma dico grazie ai miei compagni, in particolare a Darmian e Correa che mi hanno servito due grandi palle". Queste le considerazioni di Lautaro Martinez alla tv di casa dopo il secco 3-0 nel derby di coppa che proietta i nerazzurri in finale.

Serata speciale per te e per la squadra.

"Era importante arrivare alla finale, la seconda dell'anno. Lavoriamo per questo e quindi siamo contenti. Abbiamo dimostrato carattere, personalità e anche bel gioco".