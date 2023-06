"Manca poco alla partita. Sono felice, e mi sto godendo il presente. Speriamo di poter fare una grande partita e vincere il premio più grande, che è quello che volevamo", ha detto Lautaro Martinez a ESPN, nel bel mezzo di una reunion tutta argentina con Carlos Tevez e Sergio Aguero. "C'è sempre un favorito nelle partite, ma siamo arrivati ​​a questa fase per merito nostro, perché abbiamo fatto bene le cose in un girone molto difficile. Quindi faremo la partita alla pari, contro un grande avversario. Loro saranno molto aggressivi, sono giocatori che pressano molto in alto, il compito degli attaccanti sarà importante tenere palla, far uscire la squadra e dare respiro ai nostri difensori e centrocampisti. Speriamo di avere la personalità giusta per giocare la palla, trovare gli spazi e mettere in difficoltà il City. Sarà una bella partita perché giocheremo alla pari" ha detto.

Chi preferiresti come compagno d'attacco tra Lukaku e Dzeko?

"Sono due giocatori con caratteristiche diverse, ma mi trovo bene con entrambi".