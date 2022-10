La UEFA è sostanzialmente rimasta insensibile alle polemiche continue provenienti da Barcellona dopo quanto avvenuto martedì scorso a San Siro. Al punto che Slavko Vincic e Pol van Boekel, rispettivamente arbitro e addetto VAR del match di Champions League contro l'Inter, torneranno al lavoro anche mercoledì: lo sloveno dirigerà Liverpool-Glasgow Rangers ad Anfield, mentre l'olandese siederà in sala VAR per l'altra sfida del girone dei nerazzurri, quella tra Viktoria Plzen e Bayern Monaco. Ricordiamo che Van Boekel era già operativo anche due giorni dopo essere finito nel mirino del club catalano, essendo scelto come addetto VAR di Roma-Betis in Europa League.