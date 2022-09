"La presunzione è quella di rendere giustizia in mezzo al campo quando la giustizia è sommaria in mezzo al campo, perché il cuore di tutti va a 180. Il Var viene introdotto per punire la Juventus. Introdotto quello la Juve ha vinto quattro scudetti di fila, quindi tutti hanno capito che vince il più forte. Ora si capisce che il Var certe cose non le risolverà mai". Questo lo sproloquio (è il caso di dirlo) di Massimo Mauro durante Pressing di ieri sera.

In studio Ivan Zazzaroni ha risposto con una battuta: "In Inghilterra e Germania volevano punire la Juventus..."