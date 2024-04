La Lega Serie A, presieduta da Lorenzo Casini, ha inviato una lettera alla FIFA di Gianni Infantino contenente una serie di richieste per decongestionare il calendario internazionale sempre più intasato fra nuova Champions League e il nuovo Mondiale per Club che prenderà il via nel 2025. Lo rivela il quotidiano Tuttosport: questa lettera segue l’assemblea dei 20 club e precede la due giorni di riunioni, in programma questa settimana a Londra, con le leghe europee e mondiali.

Club e calciatori sono dalla stessa parte in questa controversia che riguarda il calendario. Le società auspicano che la FIFA accorpi le finestre per gli impegni delle Nazionali, in modo da ridurre viaggi e interrompere meno i campionati. Altro suggerimento è quello di cancellare le amichevoli o in subordine consentire ai club di non rilasciare i tesserati per impegni non ufficiali, diversi da qualificazioni a Mondiali o Europei. Senza dimenticare la possibilità di aumentare il contributo economico per i calciatori convocati. Al momento, invece, non viene considerato un rimedio la riduzione da 20 a 18 squadre della Serie A, proposta da Inter, Juventus, Milan e Roma e respinta con forza dal resto dei club del massimo campionato italiano. Le Leghe, infatti, temono che lo spazio liberato da queste quattro giornate in meno per ogni campionato sarebbe subito fagocitato dall’ampliamento dei tornei internazionali. Sulla stessa linea l’AIC.