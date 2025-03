La Lega Serie A ha annunciato oggi, mercoledì 26 marzo 2025, una collaborazione con Reddit, la piattaforma globale di community online. Nell'ambito di questa partnership, la Serie A ha lanciato il suo account ufficiale su Reddit, diventando il primo campionato di calcio al mondo a stabilire una presenza sulla piattaforma. "Un passo avanti nell'impegno della Lega Serie A per coinvolgere i tifosi in modi nuovi e dinamici. Unendosi a Reddit, la Serie A intende entrare in contatto diretto con la sua community globale di tifosi, offrendo contenuti esclusivi, accesso al dietro le quinte e opportunità interattive che avvicinano i fan al'`azione come mai prima d'ora", si legge nella nota ufficiale di Via Rosellini.

"Siamo entusiasti di iniziare a collaborare con Reddit e di essere il primo campionato di calcio al mondo ad aderire a questa incredibile piattaforma. L`approccio unico di Reddit, orientato alla condivisione di social news, intrattenimento e forum, si sposa perfettamente con la nostra filosofia di raggiungere i tifosi di calcio italiano attraverso le modalità più coinvolgenti e interattive possibili. Questa partnership ci permetterà di avvicinare ulteriormente la Serie A ai nostri tifosi, ovunque si trovino nel mondo", ha dichiarato Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A.

"I fan dello sport si uniscono a livello globale grazie alla passione condivisa. La fiorente comunità di r/SerieA collega già i fan di tutto il mondo attraverso il loro amore per il calcio italiano. Siamo entusiasti di dare ufficialmente il benvenuto alla Serie A (u/seriea) su Reddit, dove, come molte organizzazioni sportive prima di loro, troveranno una casa autentica per impegnarsi direttamente con i loro sostenitori più appassionati dall`Italia e da tutto il mondo", ha aggiunto Durgesh Kaushik, VP of International Growth.