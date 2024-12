Giovedì sera, circa 5 gradi, pioggia costante. Eppure anche in un ottavo di Coppa Italia, con tante seconde linee annunciate sul rettangolo di gioco, i tifosi dell'Inter non hanno fatto mancare il loro apporto. Nello specifico, come comunicato dal club, per la partita contro l'Udinese sono presenti 53.756 spettatori. Nel settore ospiti sono presenti 147 tifosi friulani.