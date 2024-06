"Diamo un caloroso benvenuto alla Juventus nella famiglia del calcio europeo, a braccia aperte e con reale entusiasmo per il futuro. Voglio ringraziare personalmente John Elkann e Maurizio Scanavino per i nostri incontri e lodare la loro nuova visione per la Juventus FC e gli interessi collettivi dei Paesi europei. Con il ritorno della Juventus nella nostra famiglia, l’ECA è un’istituzione più forte in Europa e nel mondo”. Lo ha detto Nasser Al-Khelaïfi, commentando il reintegro del club bianconero nell'Associazione dei club europei da lui presieduta.