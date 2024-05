C'è anche Simone Inzaghi tra i protagonisti di 'Intergalactic', speciale sullo scudetto dell'Inter in onda sul canale YouTube della Lega Serie A.

Raggiunto nella mixed zone di San Siro dopo la vittoria nel derby di ritorno contro il Milan, il tecnico piacentino non aveva nascosto la sua soddisfazione: "Da allenatore mi mancava uno scudetto, avevo vinto tanti titoli ma questa era una cosa che era un mio grandissimo obiettivo - l'ammissione di Inzaghi -. Non avevamo certezze ma era un nostro obiettivo dichiarato e siamo contenti di averlo centrato. Sono stati 3 anni meravigliosi, serate indimenticabili e questa chiaramente rimarrà. Sono contento per la gente che c’è sempre stata e che stasera era lì ad aspettare questo trionfo".