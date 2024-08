Il tecnico Massimiliano Maddaloni, interpellato da CalcioNews24, ha parlato delle big di A e dei rispettivi movimenti di mercato: "A me non sta dispiacendo il Milan. In questo precampionato, contro squadre importanti, i rossoneri hanno dimostrato di essere sulla squadra giusta. Mi piace come ha lavorato la Roma sul mercato. Conte al Napoli dimostrerà sicuramente di essere un allenatore efficiente per un motivo semplice: peggio dell'anno scorso il Napoli non potrà fare. Il club partenopeo ritroverà giocatori che l'anno scorso sono stati inesistenti come Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Credo che l'anno prossimo sarà un campionato molto più livellato. Ci saranno sei o sette squadre che secondo me potranno infastidire l'Inter che è, in questo momento, un pelo avanti rispetto a tutte le altre, Juve compresa".