Sono 25.451.000 i tifosi delle squadre del Campionato di Serie A di calcio al termine della stagione 2023/2024, con una crescita del 3,9% rispetto alla stagione 2022/2023, quando erano 24.480.000. Lo stablisce la ricerca annuale 'Sponsor Value' di StageUp e Ipsos, che nel report per l’avvio della Serie A 2024/25 si è soffermata anche sul trend del tifo tra il 2010 ed il 2024: i tifosi, nel loro complesso –dopo un periodo di contrazione e polarizzazione – negli ultimi 5 anni hanno ripreso ad aumentare grazie alla forte crescita dei fan dei 15 club non di maggiori dimensioni, ovvero Juventus, Inter, Milan, Roma e Napoli.

L’approfondimento di giugno 2024 evidenzia come la Juventus rimanga la squadra che appassiona di più gli italiani sfiorando quota 8 milioni di tifosi, seguita dall’Inter (4,1 milioni), dal Milan (3,8 milioni), dal Napoli (2,9 milioni) e dalla Roma (quasi 1,8 milioni). Bianconeri e nerazzurri hanno guadagnato seguito rispetto alla stagione precedente, mentre rossoneri (sui quali l’Inter ha allungato) e partenopei hanno fatto segnare un calo. Stabile invece la Roma. Tra le squadre che hanno fatto registrare la crescita maggiore nell’ultima stagione emergono, anche grazie ai risultati conseguiti, il Bologna (+47%), seguito a distanza da Empoli (+19%), Atalanta (+18%), Verona (+16%) e Fiorentina (+14%).