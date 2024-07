L'Internacional de Porto Alegre comincia a pensare a come tutelarsi in caso di partenza di Robert Renan, sul quale ha messo gli occhi l'Inter. Secondo quanto riferito dal giornalista di GZH Saimon Bianchino, il club brasiliano sta valutando l'acquisto del difensore colombiano Yerry Mina, proveniente dal Cagliari, offerto direttamente dall'agente André Cury. Il giocatore, 29 anni, ha già giocato in Brasile con il Palmeiras e ha recentemente rinnovato il contratto con la squadra italiana. Il club deve considerare di dover garantire ai rossoblu una somma per liberarlo prima della scadenza del suo contratto.

Il cambio di allenatore con Roger Machado ha aperto la possibilità di nuovi ingaggi, soprattutto con la possibile partenza di Vitão al Betis e la trattativa per Renan. L'Inter ha otto stranieri in rosa e può impiegarne fino a nove nelle competizioni nazionali.