"Se ho visto il derby di ieri? Un'altra domanda, prego". Risponde così, sorridendo, Adriano Galliani al quesito posto da DAZN sul Derby di Milano di ieri sera, dominato dall'Inter come racconta il 5-1 ai danni del Milan.

L'ad del Monza, intercettato prima del match contro il Lecce, cita poi indiriettamente anche Carlos Augusto, ora all'Inter e autore di tanti gol messi a segno dai brianzoli nella passata stagione: "Da dove arriveranno i gol dopo aver perso Carlos Agusto? Da vecchio dirigente, ho sempre saputo quanti gol devi fare e subire per arrivare all'obiettivo. Ne servono 45-50 e sulla carta li ho trovati, ma non ve li svelo. Due giocatori però li ho messi in doppia cifra, diciamo fra i tre in attacco".