Sarà il poliziotto di Dordrecht Danny Makkelie l'arbitro del match di Champions League tra Inter e Benfica in programma martedì a San Siro. Si tratta di una vecchia conoscenza in ambito europeo per i nerazzurri, visto che il direttore di gara olandese incrocerà l'Inter per la quinta volta nella propria carriera: due vittorie e due sconfitte il bilancio, con l'ultimo successo arrivato nell'ottobre del 2021 col 3-1 allo Sheriff Tiraspol.