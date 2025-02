Per permettere ai tifosi di conoscere meglio il nuovo acquisto Nicola Zalewski sul sito dell'Inter c'è un articolo con alcune curiosità sul suo conto. Tra queste, si legge che il giocatore preferito del polacco nella storia nerazzurra è Wesley Sneijder. "Il neo esterno interista si è innamorato della tecnica e della capacità realizzativa del fantasista olandese", si legge.

Più in generale, l'idolo dell'ex Roma è Cristiano Ronaldo, un amore calcistico che è nato da quando ha cominciato a tirare i primi calci a un pallone.

Quanto alla partita più importante giocata in carriera, Zalewski non ha dubbi: Leicester-Roma, semifinale di Conference League del 2022.

Infine, Zale ha spiegato i motivi per cui ha scelto di indossare il numero 59 anche a Milano: "Fin dal suo esordio con la Roma in Serie A ha portato sulle spalle il 59. Da quel momento per lui è diventato il suo numero fortunato", si legge.