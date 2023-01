Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano, intervistato da La Repubblica, commenta la richiesta che la Giunta vuole inoltrare a Inter e Milan per apportare modifiche al progetto del nuovo stadio: "Gli spunti arrivati dal dibattito pubblico e ripresi anche nell’odg del Consiglio arricchiscono molto il progetto. L’attenzione agli aspetti ambientali, ad esempio, non è trascurata nella proposta delle squadre, però mi sembra sia stato un bene sottolineare ancora meglio quegli aspetti che devono essere in testa alle priorità del progetto. Spero che le squadre siano disponibili a rivedere alcune loro idee.