Luigi Garlando, all'interno dell'edizione odierna di SportWeek, si è soffermato sulle polemiche post-Inter-Napoli, affermando alcune convinzioni: "Io credo che l’elmetto non serva. Nessuno ha vietato al Napoli di fare 4 punti su 6 a San Siro e di pareggiare allo Stadium. Nessuno gli ha proibito di arrivare meritatamente in cima alla classifica. La sparata milanese di Conte è parsa una sorta di chiusura preventiva, cioè un posizionamento tattico in vista delle partite che verranno. Discutibile".