Impietosa l'analisi di Gianfelice Facchetti, pubblicata sulle pagine di Leggo, della sconfitta dell'Inter nel derby di ieri sera: "L'Inter si è presentata bene, ordinata, lasciando campo ma non passiva, fino ad andare in porta con Marcelo Brozovic per lo 0-1. Tutto sembrava volgere al meglio e a quel punto sarebbe servito stare compatti, continuare a svolgere il compito. Nulla, un regalo non necessario ai cugini dopo pochi minuti ha rimesso i conti in pari con gol di Rafael Leao. Da lì in poi l'Inter sembrata una nave in preda alle ondate e agli schiaffi rossoneri, incapace di reagire, fino a finire con la testa sott'acqua. 3-1 per loro in poco tempo e rischio di imbarcata. Lo ha scongiurato l'ingresso di Edin Dzeko che ha riacceso la luce insieme a Federico Dimarco ed Henrikh Mkhitaryan".