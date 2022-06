Milan Skriniar andrà al Paris Saint-Germain. Branislav Jašurek, agente slovacco tra gli altri di Stanislav Lobotka, non ha dubbi al riguardo: "Secondo me il trasferimento andrà in porto, Luis Campos è un top che ottiene sempre ciò che vuole. Farà di tutto per prenderlo", le sue parole a Futbol Pravda.

"Milan è un ragazzo umile, è rimasto se stesso. Gli auguro di giocare per uno dei più grandi club in circolazione, insieme a Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé".