Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, ha parlato ai microfoni di TV Play raccontando come l'austriaco sta vivendo la sua esperienza al Torino: "Per lui è importante per lui avere la fiducia dell’allenatore. Ivan Juric gliel'ha data. Tino è felice di stare lì, di giocare e di dimostrare di essere pronto. Mi ha detto le migliori cose di Juric”.