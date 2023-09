Nelle ultime ore si è parlato di un possibile ritorno in Italia di Alejandro Gomez, svincolatosi dal Siviglia nelle ultime ore del mercato estivo, con Inter e Monza tra le principali indiziate. Intervistato da TAG24, però, l'agente del Papu Beppe Riso annulla le possibilità di rivedere l'ex atalantino nel nostro Paese: "Stiamo trattando per un suo imminente ritorno in campo ma per avere notizie certe bisognerà aspettare una settimana. Dove? Non riguarda il campionato italiano ma piste estere. Messico? No, devo prima risolvere delle cose ma ci vorrà ancora del tempo".