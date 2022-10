Arbitro internazionale dal 2011, Ivan Kruzliak, direttore di gara designato per la sfida tra Bayern Monaco e Inter valida per l'ultima giornata della fase a gironi della Champions League, dirigerà la sua terza partita nella competizione in questa stagione. Sarà la seconda volta in carriera per Kruzliak coi nerazzurri, che aveva già diretto in occasione della sfida di Europa League del 26 febbraio 2015 contro il Celtic, vinta dall'Inter grazie ad un gol di Fredy Guarin. Tra l'altro, solo i nerazzurri hanno ottenuto una vittoria tra le quattro italiane dirette dal fischietto di Bratislava.