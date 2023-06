Roy Keane ha parlato al Sunday World della finale di Istanbul. Secondo l'ex bandiera dello United l'Inter non ha scampo: "Ora hanno un’intera settimana di preparazione prima della partita contro l’Inter che ha perso 12 partite in campionato. Il Manchester City è grande favorito per la vittoria. Cos’altro si può dire del City? Hanno un allenatore brillante, ottime opzioni dalla panchina e trovano sempre il modo di vincere. Ecco perché sono una grande squadra. Sfortunatamente faranno il Treble".