Tra le leggende invitate a Istanbul c'è anche Kakà, che intercettato da Sky parla così della finale di domani in Champions League: "Vincere la Champions è bellissimo, purtroppo non è il Milan a giocare la finale ma l'Inter rappresenta il calcio italiano. Bello vedere il derby in semifinale, questa vigilia è un momento importante per i giocatori. In finale può succedere di tuto, se ci arrivi puoi anche vincere. Il City è favorito ma vedremo una bellissima partita. Maldini via dal Milan? Mi spiace, non so cos'è successo. Vedere una bandiera come lui in dirigenza mi piaceva"