Il 3 aprile 2022 potrebbe essere stata una giornata storica per l’infrastruttura internet in Italia: Namex, il più grande IXP dell’Italia centrale con sede a Roma, ha fatto registrare il nuovo picco storico di traffico in concomitanza con la sfida tra Juventus e Inter trasmessa da DAZN. Gli IXP sono snodi cruciali per la distribuzione della rete internet alla popolazione: si tratta di punti di interscambio che permettono ai provider di internet di connettersi tra di loro. In un processo complesso come quello dello streaming sono fondamentali, in quanto permettono alle immagini di arrivare in maniera molto più rapida e veloce all’utente, attraverso un punto di prossimità territoriale