"Per noi la Coppa Italia è un traguardo molto importante". Parola di Cristiano Giuntoli, ds della Juventus incalzato da Mediaset a pochi istanti dal fischio d'inizio della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio: "A inizio anno i nostri obiettivi erano moto chiari, ovvero tornare in Champions e puntare forte sulla Coppa Italia. Siamo in corsa e puntiamo ad andare avanti".

Cosa è successo dopo Empoli e Inter?

"Se vediamo i punti fatti fino a lì e quelli fatto dopo, c'è stato un calo. Avevamo un sogno e, cullandolo, davamo il 140%. Poi quando questo sogno è venuto meno siamo calati e c'è stata anche qualche scelta arbitrale discutibile su cui non abbiamo mai detto nulla. Ci siamo presi un margine nel girone d'andata, ora vogliamo prenderci l'obiettivo con forza e determinazione".