Nel corso del suo intervento sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, Julio Cesar ha svelato di essere stato vicino al Napoli dopo la fine della storia d'amore con l'Inter: "E' vero, quando l’Inter scelse di non puntare su di me parlai col Napoli perché ero sul mercato - il retroscena di mercato raccontato da brasiliano -. Ero in un bel momento della mia carriera, il Napoli parlò col mio procuratore ma non raggiungemmo l'accordo".