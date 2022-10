L'indomani dell'importante pareggio sul campo del Barcellona, l'ex portiere nerazzurro Julio Cesar ha commentato il risultato del Camp Nou e detto la sua sulla gerarchia tra i pali: "E' stata una bella partita. C'è il sapore un po' amaro per il finale, la gara dopo il 2-3 sembrava risolta ma il Barcellona è il Barcellona sempre. Onana uomo giusto? E' un grandissimo portiere, è giovane e ha margine di crescita molto ampi - ha detto a Sportitalia -. Ma Samir deve lavorare per recuperare il suo posto, è così che si vive. La cosa più importante per un capitano come Samir è fare ciò che sta facendo, ovvero avere sempre un comportamento esemplare", le parole riprese da Tuttomercatoweb.com.