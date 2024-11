Tra i tanti doppi ex della sfida tra Fiorentina e Inter c'è anche Stevan Jovetic, che ha vissuto anni importanti con la maglia viola per poi transitare in nerazzurro in un'annata tra poche luci e qualche ombra. Jovetic parla per Sky Sport Insider esprimendo il suo punto di vista sulla partita: "I viola non erano partiti benissimo, ma è normale. Quando arriva un nuovo tecnico ci vogliono mesi per abituarsi al suo stile di gioco. Raffaele Palladino sta dimostrando il suo grande valore. Ho visto alcune partite della Fiorentina e posso dire con piacere che fanno un bel calcio. Però l'Inter ha la rosa più completa della Serie A. Ha una panchina lunga, che in queste partite può fare la differenza: per questo vedo favorita l'Inter domani".

Jovetic elegge poi quello che è stato a suo dire il gol più bello segnato con la maglia viola. "Il primo contro l'Inter con Vincenzo Montella in panchina. Un destro a giro da 20 metri che si è spento sotto l'incrocio dei pali. Il più importante? Me ne vengono in mente 3. La doppietta in casa contro il Liverpool e il gol allo Sporting Lisbona al Franchi che ci ha permesso di andare ai gironi di Champions". In conclusione, JoJo svela di essere stato vicino al ritorno in Italia: "In estate c'è stata una trattativa con il Venezia. Prima ho parlato con l'allenatore e sembrava una trattativa più che avviata, poi non ci siamo trovati ed è saltato tutto".