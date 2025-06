Il bilancio dell'avventura 2.0 all'Inter di Marko Arnautovic può definirsi positivo, secondo Marc Janko, suo ex compagno nella Nazionale austriaca: "Ha avuto due anni di grande successo all'Inter e ha segnato ripetutamente gol importanti per il club. Ripensando a quel periodo, può essere orgoglioso", ha dichiarato a Sky Sport Austria.

Conclusa la parentesi in nerazzurro, ora il 36enne Arnautovic deve decidere quale sarà il prossimo passo della sua carriera scegliendo se rimanere in Europa o svernare nella Saudi Pro League: "Spero che trovi un club in cui si senta a suo agio e possa giocare. Si sente parlare continuamente di Arabia Saudita o della Stella Rossa, ha molte opzioni interessanti", ha concluso Janko.