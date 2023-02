Xavier Jacobelli, intervistato da TMW Radio, nel commentare l'incostanza mostrata in questa stagione dall'Inter si è speso in favore del tecnico Simone Inzaghi: "Sicuramente manca continuità a questa squadra, ma bisogna ricordare il percorso di Inzaghi all’Inter. Ha raccolto un'eredità pesante come quella di Antonio Conte. Ha vinto una Coppa Italia, due Supercoppe italiane, è in semifinale di Coppa Italia e agli ottavi di Champions.