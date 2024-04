Simone Inzaghi commenta a Sky Sport il trionfo della seconda stella: "Un mix di emozioni, abbiamo fatto un cammino esaltante. Trovare protagonisti in serate così è difficile, giusto che ci sia condivisione tra le parti. Il panorama lo capirò meglio nei prossimi giorni. Fa un enorme piacere per il cammino realizzato, abbiamo vinto il campionato quando qualcuno diceva che l'Inter non era tra le favorite. Abbiamo perso giocatori importanti, ne abbiamo trovati altri di altrettanta importanza. Il campionato era già vinto ai primi di marzo".

Il sesto derby non era scontato, sei nella storia del club.

"Ti ringrazio Beppe (riferito a Bergomi, ndr), ho accettato questa grandissima responsabilità di guidare l'Inter con grande fiducia. Dopo lo scudetto e vinto e le voci che davano diversi giocatori in partenza. C'era un qualcosa che mi ha spinto a venire qui, nonostante altre proposte. In tre anni sei trofei e una finale di Champions è un percorso che rimarrà dentro di me e i miei collaboratori che mi aiutano tantissimo".

Senti di esser cresciuto anche tu con la tua squadra nelle scelte, nella comunicazione e nelle risorse umane?

"Chiaramente si migliora sempre. E' stato un crescendo con squadra, società e tifosi. Non guardo solo quest'anno, guardo la mia prima partita in Champions qui all'Inter. Penso a quell'Inter-Real, facemmo una grande partita. Anche contro il Liverpool. Si era già partiti col piede giusto, è giusto migliorarsi sempre e vedere il percorso completo dal primo anno a oggi".