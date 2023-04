Dopo l'analisi fatta in conferenza stampa, Simone Inzaghi si presenta anche ai microfoni di Inter TV per esprimere un giudizio e le sensazioni dopo il grande risultato ottenuto questa sera dalla sua Inter contro il Benfica che vale un altro euroderby in semifinale di Champions: "Grandissima soddisfazione da condividere con giocatori, società e tifosi. Grandissimo risultato voluto e ottenuto con merito contro una squadra di grande valore".

Un termine per definire i ragazzi?

"Storici. Per quello che stiamo facendo in Champions e Coppa e Italia grandissimi. In campionato abbiamo lasciato punti indietro in un campionato folle con tantissime partite ravvicinate, però siamo contenti e vogliamo continuare così".

Cuore o testa? Cosa è stato importante questa sera?

"È stato importante l'approccio. Abbiamo fatto una grande gara, creando tanto. Sapevamo che nel secondo tempo il Benfica avrebbe alzato la loro manovra ma siamo stati bravi a coprire il campo in tutte le azioni".

Dove ha capito che la suqadra ha capito che poteva crescere in Champions?

"Senz'altro la partita di Barcellona ci ha dato grandissima autostima perché abbiamo giocato alla pari in uno stadio importantissimo contro una grandissima squadra che alla vigilia era la favorita".

Ora il Milan:

"Assolutamente, un derby sentitissimo. Sappiamo cosa significa per tutti noi, lo affronteremo alla grande e nel migliore dei modi".

Sui tifosi:

"Devo essere sincero: in questi miei diciotto mesi a Milanoci hanno sempre sostenuto, hanno gioito con noi. C'è stato fortunatamente da gioire, qualche volta abbiamo perso però durante le gare sono sempre stati con noi".